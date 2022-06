Link Streaming Nonton Drakor Why Her? Lengkap dengan Sinopsis

PIKIRAN RAKYAT - Serial drakor (drama Korea) Why Her? pertama kali tayang pada Jumat, 3 Juni 2022, dan bisa ditonton dengan subtitle Indonesia di layanan streaming VIU.

Drakor Why Her? disutradarai oleh Park Soo Jin yang juga merupakan sutradara untuk beberapa drama lainnya seperti The Hymn of Death, While You Were Sleeping, Dr. Romantic, dan lain-lain.

Why Her menceritakan Oh Soo Jae, seorang pengacara muda berbakat yang bekerja di sebuah firma hukum.

Oh Soo Jae selalu berambisi untuk menyelesaikan setiap perkara yang ditanganinya.

Namun, saat dia sedang menikmati puncak karier, Oh Soo Jae terlibat dalam kasus yang tak terduga. Kasus itu pun menyeret dirinya dan kerja kerasnya selama ini runtuh seketika.

Selain itu, Oh Soo Jae juga harus turun jabatan sebagai asisten profesor di sekolah hukum.

Lalu, bagaiman cara Oh Soo Jae bangkit dari segala keterpurukan yang dialaminya? Saksikan keseruannya dengan menyaksikan Why Her?

Daftar Pemain Drakor Why Her?

Seo Hyun Jin: Oh Soo Jae Hwang In Yeop: Gong Chan Bae In Hyuk: Choi Yoon Sang Heo Joon Ho: Choi Tae Gook Lee Jin Hyuk: Nam Choon Poong Lee Joo Woo: Song Mi Rim Cha Chung Hwa: Chae Joon Hee Bae Hae Seon: Ji Soon Ok Jeon Jin Ki: Ha Il Goo Park Shin Woo: Han Dong Oh Ji Joo Yeon: Jung Hee Young Ji Seung Hyun:Choi Joo Wan

Why Her? dapat disaksikan di VIU dengan live streaming bisa diakses di sini.