Sinopsis The Visit, Perjalanan Spiritual Nan Mencekam di Rumah Tua

PIKIRAN RAKYAT - The Visit merupakan film Horor yang di sutradarai oleh M. Night Shyamalan yang dulunya pernah menggarap film populer seperti The Sixth Sense, Unbreakable, dan Signs

Film The Visit ini bergenre Horor, Thriller, Mystery dan mendapat ranking IMDb 6.2 dari 10.

Tak cuma digarap oleh sutradara papan atas, The Visit juga dibintangi beberapa aktor kawakan, seperti Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan, Peter McRobbie.

Sinopsis The Visit

Film Horor ini bercerita tentang dua saudara Rebecca dan Tyler yang memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Mamanya supaya lebih dekat dengan pacar barunya.

Caranya, mereka berkunjung sementara ke rumah kakek dan nenek mereka yang telah bertahun-tahun tak pernah mereka kunjungi.

Kakek dan nenek mereka sangat baik dan juga sedikit aneh. Awalnya mereka memaklumi keanehan yang ada pada kakek dan neneknya.

Akan tetapi keanehan-keanehan itu semakin menjadi-jadi. Ditambah larangan yang tidak jelas seperti jangan pergi ke basement, jangan keluar kamar diatas jam 9.30 malam.