Sinopsis dan Link Streaming Drakor Eve, Comeback Seo Ye-ji Setelah Vakum

PIKIRAN RAKYAT - Serial drakor (drama Korea) Eve tayang pertama kali pada Rabu, 1 Juni 2022. Serial Eve dapat ditonton melalui layanan streaming VIU.

Serial Eve disutradarai oleh Park Bong Sob yang juga merupakan penulis naskah Yoon Young Mi, The Good Witch, Birth of a Beauty, One Well-Raised Daughter, dan sejumlah karya lainnya.

Sinopsis

Serial Eve menceritakan sosok Lee Ra El yang ditinggal oleh ayahnya yang meninggal dunia. Ayah Lee Ra El diduga dibunuh oleh orang-orang yang berkuasa.

Kepergian sang ayah berdampak pada kondisi keluarga Lee Ra El. Keluarganya menjadi tidak harmonis.

Lee Ra El yang marah bertekad untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah membunuh ayahnya.

Lee Ra El dibantu oleh kawannya yang bernama Seo Eun-Pyeong dalam melancarkan aksinya.

