Link Nonton The Summer I Turned Pretty Sub Indonesia Episode 1 hingga Tamat

PIKIRAN RAKYAT - Pencinta novel romantis kini bisa berbahagia lantaran novel karya Jenny Han, bertajuk The Summer I Turned Pretty akhirnya diangkat dalam sebuah serial.

The Summer I Turned Pretty merupakan buku pertama dari trilogi novel yang terbit tahun 2009 tersebut.

Buku kedua berjudul It’s Not Summer Without You, sementara buku ketiga memiliki judul We’ll Always Have Summer.

Berjudul sama seperti novelnya, The Summer I Turned Pretty bakal dibintangi oleh Lola Tung, Jackie Chung, dan Rachel Blanchard.

Lalu seperti apa kisah romantis dalam serial tersebut?berikut Sinopsis The Summer I Turned Pretty yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Sinopsis The Summer I Turned Pretty

Berlatarkan musim panas di sebuah kota, The Summer I Turned Pretty akan fokus pada kehidupan seorang remaja perempuan bernama Isabella Conklin.

Isabella Cinklin atau yang akrab disapa Belly sadar jika dirinya mulai tumbuh dewasa dan mulai mengerti apa artinya jatuh cinta.