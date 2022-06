Cerita Jefri Nichol dan Tiara Andini Beradu Akting di My Sassy Girl

PIKIRAN RAKYAT - Film remake asal Korea Selatan My Sassy Girl yang diperankan oleh Jefri Nichol dan Tiara Andini akan segera tayang di Bioskop Indonesia.

Setelah sukses di film Miracle In Cell No 7, Falcon Pictures kembali hadir mengadaptasi film lawas Korea My Sassy Girl, disutradarai oleh Fajar Bustomi.

Fajar Bustomi mengakui bahwa film My Sassy Girl merupakan film favorit semasa ia berkuliah, sehingga membuat dirinya tertarik untuk membuat ulang film tersebut dalam versi Indonesia.

“Versi Korea My Sassy Girl merupakan salah satu film favorit saya waktu sekolah film di IKJ. Kami membedah film My Sassy Girl dan dari sana terlahir banyak diskusi. Tidak menyangka bahwa 20 tahun kemudian saya bisa membuat remake dengan Falcon Pictures,” ucap Fajar Bustomi.

Sutradara yang sempat menyutradarai film Dilan 1990 ini mengungkapkan, film My Sassy Girl dikemas berdasarkan versi sudut pandang dan tafsiran dirinya, sehingga film daur ulang ini menjadi film My Sassy Girl lokal Indonesia.

“Semoga penonton bisa merasakan kebahagiaan seperti saya ketika menyaksikan film ini,” kata Fajar dia.

Sementara itu, Fajar turut bangga terhadap pemain utamanya, yakni Jefri Nichol dan Tiara Andini. Pasalnya, keduanya seperti ditakdirkan yang dipertemukan oleh semesta dan keduanya memiliki karakter sehingga menjadi daya tarik sendiri.

“Selain itu, dua karakter ini begitu berbeda satu sama lain, namun saling suka. Itu menarik untuk diulik bagaimana perjalanan mereka,” tuturnya menerangkan.