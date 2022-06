Lirik Lagu Joji Glimpse of Us dan Terjemahan Indonesia, Bercerita tentang yang Gagal Move On

PIKIRAN RAKYAT - Lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi Joji berjudul Glimpse of Use ramai diperbincangkan publik.

Hal ini lantaran lirik lagu Joji - Glimpse of Use seolah mengungkapkan kegalauan seorang pria yang sedang gundah gulana dan tidak bisa move on.

Simak lirik lagu Joji - Glimpse of Use beserta terjemahan Indonesia:

She’d take the world off my shoulders

Dia mengambil semua beban dunia dari pundakku

If it was ever hard to move

Jika keadaan tengah sulit