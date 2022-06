4 Drakor yang Siap Memanjakan Pencintanya pada Juni 2022, Ada Money Heist

PIKIRAN RAKYAT - Di tengah situasi pandemi yang melandai, platform streaming atau over the top (OTT) tetap berlomba menyajikan tayangan drama Korea (drakor).

Pertengahan tahun ini, sejumlah OTT telah menyiapkan deretan drakor anyar yang siap memanjakan para pencintanya.

Salah satu yang dinantikan adalah "Money Heist: Korea-Joint Economic Area" yang diadaptasi dari serial sukses asal Spanyol "La Casa de Papel" (Money Heist).

Berikut sejumlah drakor baru yang tayang mulai Juni 2022.

1. Money Heist: Korea-Joint Economic Area

Dikemas sebanyak 12 episode, drama kriminal "Money Heist: Korea-Joint Economic Area" akan tayang di Netflix mulai 24 Juni 2022.

Dalam serial ini, dikisahkan bahwa Korea Selatan dan Korea Utara sedang menjajaki proses reunifikasi secara damai. Mereka juga sepakat untuk mendirikan Percetakan Uang Unifikasi Korea untuk menetapkan mata uang yang baru.

Langkah ini diharapkan dapat membuat setiap penduduk mencapai taraf hidup yang layak. Namun, pada kenyataannya hanya memperkaya golongan tertentu.