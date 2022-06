Charlie Puth dan Jungkook BTS Umumkan Tanggal Rilis Kolaborasi Lagu 'Left and Right'

PIKIRAN RAKYAT- Charlie Puth dan Jungkook BTS umumkan tanggal rilis dari lagu terbaru kolaborasi keduanya yang berjudul 'Left and Right'.

Sebelumnya Charlie Puth mengunggah video bersama Jungkook BTS yang sedang berkolaborasi melalui potongan video di akun Instagram @charlieputh.

Dalam video tersebut Charlie Puth terlihat menelpon Jungkook dan menawarkan beberapa saran kepada salah satu personel BTS.

"Hei kawan, seperti apa suaramu saat kamu menyanyikan 'memories follow me left and right'," ucap Charlie Puth.

Charlie Puth meminta Jungkook untuk berdiri di sebelah kiri mic dan menyanyikan 'I can be over here' dan kemudian melakukannya di sebelah kanan.

Charlie pun mengatakan jika lagu tersebut terkumpul 500.000 pre-save, dirinya berjanji akan merilisnya secara lengkap.

Pada, 18 Juni 2022, akhirnya Charlie Puth pun mengunggah foto bersama Jungkook terkait lagu kolaborasinya yang berjudul 'Left and Right'.

Dalam unggahan Charlie, dirinya mengatakan merilis lagu kolaborasinya dengan Jungkook pada 24 Juni 2022.