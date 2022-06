Sinopsis Drama Korea Jinxed at First yang Dibintangi oleh Seohyun SNSD dan Na In Woo

PIKIRAN RAKYAT – Na In Woo dan Seohyun SNSD akan beradu akting dalam drama terbarunya yang berjudul Jinxed at First.

Jinxed at First merupakan drama yang menceritakan mengenai kisah misteri keberuntungan, dengan bumbu romansa antara Na In Woo dan Seohyun SNSD.

Na In Woo memerankan seorang Bernama Gong Soo Kwang, dalam drama ini diceritakan bahwa ia kerap mendapatkan peruntungan yang tidak baik.

Bahkan Gong Soo Kwang akhirnya pasrah menerima nasib buruknya, karena sering terjadi kepada dirinya.

Namun suatu ketika Goong Soo Kwang bertemu dengan Lee Seul Bi, yang diperankan oleh Seohyun SNSD, dan seketika peruntungannya berubah menjadi lebih baik.

Kejadian yang sering dialami Gong Soo Kwang ini, membuat dirinya dianggap sebagai ‘maskot’ nasib buruk oleh orang-orang yang berada di sekitarnya.

Namun di sisi lain Lee Seul Bi memiliki kemampuan untuk dapat melihat masa depan orang lain.

Perbedaan nasib diantara Gong Soo Kwang dengan Lee Seul Bi ini, membuat jalan cerita lebih menarik.