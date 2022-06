Lirik Lagu Dear Love - Prilly Latuconsina, Curhatan Hati sang Artis kala Menemukan Tambatan Hati

PIKIRAN RAKYAT - Sukses dengan berakting, Prilly Latuconsina kembali melebarkan sayapnya ke panggung tarik suara.

Lewat akun Instagramnya, Prilly Latuconsina mengumumkan jika dirinya baru saja merilis lagu baru bertajuk Dear Love.

Menurut Prilly Latuconsina lagu Dear Love dibuat berdasarkan pengalaman pribadinya dalam mengarungi kisah percintaan.

"Lagu ini sangat personal untuk aku. Tapi intinya, ini adalah cerita di saat aku merasa dicintai sebagaimana mestinya. Di saat aku merasa ada orang yang akhirnya bisa mengembalikan hatiku menjadi utuh kembali," kata Prilly Latuconsina.

Berikut lirik lagu Dear Love - Prilly Latuconsina yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda

Lirik Lagu Dear Love - Prilly Latuconsina

Dear love, dear my home

We always forget where do we put our phone

Doing things we’ve never done before

And things you have always wished for

Dear love, dear my future home

Let’s not be alone anymore

Gingerbread and sweater wrapped us warm

We'll remember this ‘til Skull and bones