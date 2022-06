Lirik dan Terjemahan Bahasa Indonesia Glimpse of Us, Lagu Teranyar Joji

PIKIRAN RAKYAT - Musisi George Kusunoki Miller, yang lebih dikenal dengan nama panggung, Joji, merilis lagu terbaru berjudul Glimpse of Us.

Glimpse of Us dirilis sejak 10 Juni 2022 dan mendapat respons positif. Lagu

ini menjadi populer di media sosial Twitter dan Tiktok.

Joji, melalui lagu Glimpse of Us menceritakan hubungan memadu kasih yang pernah dilalui seorang pria dengan kekasih perempuannya di waktu dulu.

Pia tersebut masih memiliki rasa cinta dengan mantan pasangannya itu walaupun ia sudah bersama dengan pasangannya saat ini.

Baca Juga: Enam Negara NATO Diteror Pesawat Misterius, Sejumlah Jet Tempur Tak Mampu Mendeteksinya

Lirik lagu dan terjemahan Glimpse of Us

She'd take the world off my shoulders

If it was ever hard to move

(Dia mengambil semua beban dari pundakku,

seakan itu sangat mudah)

She'd turn the rain to a rainbow

When I was living in the blue

(Dia mengubah hujan menjadi pelangi,

saat aku hidup dalam kesedihan)

Why then, if she is so perfect

Do I still wish that it was you?

(Lantas, mengapa dia begitu sempurna?

apakah aku masih berharap kalau itu dirimu?)

Baca Juga: Harry Maguire Percaya Gareth Southgate Bisa Bawa Inggris Jadi Juara Piala Dunia