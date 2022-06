Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan Tayang di Disney Plus 22 Juni 2022, Simak Fakta-faktanya

PIKIRAN RAKYAT – Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan tayang secara eksklusif di Disney Plus pada 22 Juni 2022 mendatang. Film ini sebelumnya rilis di bioskop pada 5 Mei 2022.

Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness merupakan film Marvel pertama yang mengusung tema petualangan di multiverse.

Tentunya banyak persiapan yang dilakukan di balik layar pembuatan film yang dibintangi Benedict Cumberbatch ini.

Berikut ini beberapa fakta menarik di balik layar pembuatan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Kamis, 16 Juni 2022.

1. Membangun replika jalanan Kota New York di Studio Longcross di London

Sebelum pandemi Covid-19, proses pengambilan gambar dengan Gargantos direncanakan akan dilakukan di Philadelphia, AS.

Namun karena pandemi, production designer Charles Wood kemudian terpaksa harus membangun replika jalanan itu di studio.

Charles Wood mengatakan bahwa ia dan timnya menggunakan referensi bangunan-bangunan asli di New York untuk membuat replikanya di studio.

Selain itu, sebagian dari tim produksi juga diutus ke New York guna melengkapi pengambilan gambar jalanan agar dapat digabungkan dengan adegan-adegan lainnya.