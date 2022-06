Menlu AS Sebut Banyak Momen Berkesan dengan BTS dan TWICE

PIKIRAN RAKYAT - Penampilan artis K-Pop di berbagai belahan dunia membuat mereka semakin dikenal banyak orang dari berbagai kalangan. Selain remaja, popularitas K-Pop juga semakin naik daun di kalangan para politikus khususnya di Amerika Serikat, salah satunya adalah Anthony J. Blinken.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony J. Blinken, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Park Jin, pada 13 Juni 2022. Pertemuan diplomasi ini berlangsung hangat dan khidmat.

Pertemuan dua tokoh penting ini membahas beragam hal dan topik menarik, salah satunya adalah mengenai pujian Blinken terhadap BTS.

BTS yang dikenal sebagai salah satu boyband asal Korea Selatan dengan segudang prestasi berhasil menyita perhatian Blinken, terutama saat BTS bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih.

Baca Juga: Kronologi Rumah Nikita Mirzani Digerebek Polisi, Dobrak Garasi hingga Dorong ART

“Saya sangat terkesan saat BTS mengunjungi presiden kami (Joe Biden) ke Gedung Putih beberapa waktu lalu. Pertemuan itu juga berkesan bagi ARMY asal Amerika Serikat,” ujar Blinken.

Selain BTS, rupanya Blinken juga terkesima dengan penampilan TWICE beberapa pekan lalu dalam acara variety show di salah satu kanal televisi Amerika Serikat yang bertajuk The Late Show With Stephen Collbert.

Blinken mengatakan bahwa ia senang saat itu berada di acara yang sama dengan TWICE.

“Mungkin banyak yang tidak menyadari saya memiliki banyak momen berkesan bersama artis K-Pop. Selain BTS, saya pernah berada di satu acara yang sama dengan TWICE dalam The Late Show With Stephen Colbert,” ujarnya.