Sinopsis Sweet Home Season 2, Lengkap dengan Daftar Pemain Terbaru

PIKIRAN RAKYAT - Layanan streaming berbayar Netflix resmi umumkan kelanjutan serial drama thriller Sweet Home season 2 dan 3 sedang digarap bersamaan.

Selain Song Kang, Sweet Home season 2 dan 3 juga kembali dibintangi oleh Lee Jin Wook, Lee Si Young, Park Gyu Young, dan Go Min Si. Sweet Home musim terbaru juga diwarnai oleh tiga pemain baru, yaitu Yoo Oh Sung, Oh Jung Se, Kim Moo Yeol, dan Jung Jin Young

Aktor Yoo Oh Sung sebelumnya dikenal melalui kepiawaian aktingnya dalam berbagai serial dan drama populer, seperti The Veil, Invisible Man, Tomb of the River, dan Friend.

Dalam serial Sweet Home, ia akan berperan sebagai Tak In Hwan yang memimpin pasukan khusus untuk melindungi warga sipil dari serangan monster.

Baca Juga: Sinopsis Film Catwoman, Ketika Halle Berry Jadi Superhero Demi Berantas Kejahatan

Dikutip dari Soompi, Oh Jung Se yang sebelumnya sukses perankan berbagai karakter ikonik dalam serial Uncle, Jirisan, dan It's Okay to Not Be Okay, akan berperan sebagai Doctor Im yang sedang meneliti sebuah vaksin penangkal monster.

Ada pula aktor Kim Moo Yeol, yang semakin dikenal berkat serial drama Juvenile Justice dan Grid, ia akan berubah menjadi Kim Young Hoo, mantan sersan angkat laut Korea Selatan yang menjabat sebagai komandan pasukan penjaga monster.

Jung Jinyoung yang merupakan anggota boyband BIA4, yang sebelumnya dikenal dari serial Police University, akan berperan peran sebagai Park Chan Young dari Pasukan Khusus.

Sweet Home merupakan drama thriller yang diadaptasi dari judul Webtoon dengan judul yang sama.