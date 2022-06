Kedapatan Peluk Mesra Amanda Manopo, Jefri Nichol Akui Hubungannya dengan sang Artis Lebih dari Teman?

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Jefri Nichol memang tak pernah sepi dari perhatian banyak pasang mata.

Pasalnya, Jefri Nichol dikabarkan tengah berpacaran dengan seorang pesinetron yang sudah lama dikenalnya.

Sosok tersebut ialah Amanda Manopo atau yang dikenal sebagai pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta.

Kabar ini beredar usai Jefri Nichol diam-diam mengunjungi Amanda Manopo di lokasi syutingnya di kawasan Puncak, Bogor.

Dalam unggahan tersebut Jefri Nichol dan Amanda Manopo tampak mesra sembari berpelukan ke arah kamera.

Jefri Nichol bahkan mengaku sangat merindukan Amanda Manopo lantaran sudah lama tak berjumpa dengan sang pesinetron itu.

Menjawab kabar pacaran dengan Amanda Manopo, Jefri Nichol pun akhirnya buka suara.

"Yes or no, Jefri Nichol mantap dengan Amanda Manopo?," kata Luna Maya pada Jefri Nichol.