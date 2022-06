Amber Heard Membantah Telah Didepak dari Aquaman: Belum Sepenuhnya, Masih Ada Peran Kecil

PIKIRAN RAKYAT - Amber Heard melalui juru bicaranya membantah rumor sang artis didepak dari film Aquaman.

Sebagaimana diberitakan, petisi Amber Heard dikeluarkan dari film Aquaman telah ditanda tangani oleh jutaan orang di saat sidang pencemaran nama baik yang menyeret Johnny Depp.

Hasil persidangan tersebut, Johnny Depp menang gugatan dan terbukti tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana dilaporkan Amber Heard.

Just Jared, juru bicara Amber, mengatakan bahwa sang artis tetap akan berperan sebagai Mera, kekasih Aquaman dalam film terbarunya, Aquaman and the Lost Kingdom.

"Warner Bros. memutuskan untuk menyusun kembali peran Amber Heard setelah melakukan screentesting film tersebut. Mereka akan melakukan syuting ulang dengan Jason Momoa dan Nicole Kidman,” kata mereka.

Just Jared mengatakan bahwa Amber Heard belum sepenuhnya dipotong dari film, dan masih memiliki peran kecil.

Akan tetapi, pihak Amber Heard masih bersikeras mempertahankan Mera yang sedang disusun kembali.

