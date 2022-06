Profil Keith Richards, Masa Kecil hingga Karier Bermusik Bersama Rolling Stones

PIKIRAN RAKYAT – Nama Keith Richards, tidak asing lagi didengar apalagi oleh para pecinta music rock dan band The Rolling Stones.

Keith Richards adalah salah satu personel sekaligus gitaris dari Rolling Stones yang lahir di Dartford, Kent, Inggris, Britania Raya, pada tanggal 18 Desember 1943.

Dia juga pernah bermain film yang berjudul Pirates of The Caribbean : At World’s End berperan sebagai Teague Sparrow, ayah dari Kapten Jack Sparrow.

Baca Juga: Profil Charlie Watts, Drummer Legendaris The Rolling Stones

Keith Richards terlahir sebagai anak tunggal dari kedua orang tua Bernama Bert Richards dan Doris Dupree Richards.

Ayahnya merupakan seorang buruh pabrik yang terluka saat perang dunia II. Pada saat itu, tempat tinggal mereka di Castilian Road dihantam bom V-1 flying bom oleh tentara Nazi, pada tanggal 5 Juli 1944.

Kakeknya, merupakan pekerja sosial sekaligus pemimpin suatu Lembaga sosial.

Baca Juga: Lirik Lagu Yet To Come (The Most Beautiful Moment) - BTS, Single Unggulan di Album Proof

Sedangkan bapak dari ibunya, Augustus Theodore Dupree sering melakukan tour keliling Inggris Bersama kelompok music jazz Bernama Gus Dupree and his Boys, yang menjadi salah satu orang pertama yang memberi pengaruh besar Richards, memiliki keinginan untuk bermusik dan tertarik pada permainan alat musik gitar.