Gaun Marilyn Monroe Dikabarkan Rusak Setelah Dipakai Kim Kardashian di Met Gala 2022

PIKIRAN RAKYAT – Kim Kardashian mengenakan gaun milik Marilyn Monroe pada acara Met Gala 2022. Kabarnya, sebelum menghadiri Met Gala 2022, Kim Kardashian menurunkan berat badannya hingga 7 kilogram demi memakai gaun legendaris tersebut.

Meskipun Kim Kardashian hanya memakai gaun tersebut untuk pemotretan di karpet merah, namun beredar kabar gaun bersejarah itu rusak akibat dipakai Kim Kardashian.

Beredar foto di media sosial yang menunjukkan perubahan pada gaun itu sebelum dan sesudah dipakai Kim Kardashian.

Salah satu foto menunjukkan kain gaun itu meregang dan beberapa kristal yang menghilang, terutama di sekitar penutup belakang.

Beberapa ahli kecewa pada Museum Ripley’s Believe it or Not karena meminjamkan gaun Marilyn Monroe yang sangat rapuh kepada Kim Kardashian.

Ripley's Believe it or Not mengatakan, upaya pencegahan kerusakan sudah dilakukan sebelum meminjamkan gaun itu kepada Kim Kardashian.

"Ini bukan keputusan yang mudah bagi Ripley's, namun Kim Kardashian terus menunjukkan rasa hormat dan keyakinan dalam mengenakan pakaian bersejarah ini," ujar Ripley’s.

"Kim Kardashian hanya mengenakan gaun untuk penampilan di karpet merah. Kami pikir, itu tidak akan membuat perubahan sama sekali," ujar Ripley's dikutip Pikiran-rakyat.com dari pagesix.com pada 14 Juni 2022.