Film Ranah Tiga Warna, Semangat Perjuangan Anak Pesantren dari Tepi Danau Maninjau

PIKIRAN RAKYAT - Berbeda dengan film nasional lainnya yang cenderung mengangkat tema horor, film Ranah Tiga Warna justru menyoroti problem anak muda (Gen Z).

Tokoh sentral dalam film Ranah Tiga Warna, Alif Fikri diperankan Arbani Yasiz merupakan anak kampung dari pinggiran Danau Maninjau.

Namun, luar biasanya, Alif Fikri mampu meneruskan sekolah ke luar negeri bahkan mampu mewujudkan apa yang dicita-citakannya.

Tentu saja kisa Alif Fikri bisa menjadi inspirasi bagi anak muda Gen Z. Dia mampu memecahkan semua masalah yang dihadapinya.

"Film ini dapat menjadi pilihan tontonan masyarakat dengan cerita yang sangat apik dan berkualitas," tutur Titan Hermawan, Direktur Utama MNC Pictures.

Titan mengatakan, Ranah Tigha Warna menceritakan sosok anak muda yang punya mimpi besar dan tekad yang kuat namun selalu dibenturkan dengan segala rintangan.

MNC Pictures rencananya merilis film ini pada 30 Juni 2022 setelah mengalami beberapa kali penundaan, utamanya terhambat pandemi Covid-19.

Film Ranah 3 Warna diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Ahmad Fuadi. Novel tersebut masuk dalam jajaran novel best seller yang sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa.

Sebagai lulusan pesantren, tokoh Alif Fikri juga diuji kesabarannya. Salah satunya adalah banyak yang meragukan kemampuan Alif Fikri.