Link Live Streaming Dinar Candy vs Nikita Mirzani dan Jadwal Lengkap Holywings Sport Show

PIKIRAN RAKYAT – Dinar Candy akan menghadapi Nikita Mirzani dalam Celebrity Fight Holywings Sport Show pada 12 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB.

Pertandingan tinju Dinar Candy vs Nikita Mirzani akan disiarkan secara live melalui tayangan streaming di vidio.com.

Link Live Streaming Dinar Candy vs Nikita Mirzani bisa diakses di akhir artikel ini.

Sebelum laga tinju Dinar Candy vs Nikita Mirzani berlangsung, Holywings Sport Show akan menampilkan beberapa laga dari berbagai kategori.

Beberapa selebritas yang akan tampil mengadu tinju di event tersebut adalah Barbie Kumalasari vs Irma Darmawangsa, Roy Ricardo vs Mario Lawalata, Elrumi vs Winson Reynaldi, dan Sabian Tama vs Nicholas Sean.

Adapun jadwal lengkap sejumlah pertandingan sebelum laga puncak Dinar Candy vs Nikita Mirzani adalah sebagi berikut.

15.30 - 16.05 WIB Pro Fight Super Lightweight: Leonardo Yordan vs Tobing Raider

16.15 - 16.55 WIB Pro Fight Mini Fly Weight: Andika Sabu vs Wandi Priman