Sony Pictures Kejutkan Penggemar MCU, Spider-Man: No Way Home Versi Dua Segera Kembali ke Bioskop

PIKIRAN RAKYAT – Pecinta marvel tanah air harap bersiap borong tiket bioskop, sebab Sony Pictures mengumumkan perilisan versi lain dari “Spider-Man: No Way Home” di layar lebar seluruh dunia.

Versi film tersebut diberi judul “Spider-Man: No Way Home — The More Fun Stuff Version.”

“Kalian minta lebih banyak spidey, maka itulah yang kalian dapat! #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version tayang di bioskop di AS dan Kanada 2 September!” ucap akun Twitter resmi @SpiderManMovie, diunggah 11 Juni 2022.

Untuk saat ini, versi dua No Way Home hanya tayang di AS dan Kanada dengan tiket yang mulai dijual pada 9 Agustus.

Baca Juga: Ahli AS: Cacar Monyet Dapat Menyebar di Udara jika Tatap Muka Intens dengan Orang Terinfeksi

“Lebih banyak negara akan segera diumumkan! Sampai jumpa di bioskop besties,” tutur akun tersebut masih di utas cuitan yang sama, dilihat Pikiran-Rakyat.com, Minggu, 12 Juni 2022.

Konten Twitter tersebut sontak kejutkan penggemar Marvel Cinematic Universe (MCU) di seluruh dunia.

Pengumuman rilis versi lain Spider-Man: No Way Home turut disertai sebuah unggahan video.

Video itu berisikan potongan wawancara ketiga aktor pemeran Peter Parker, yaitu Tom Holland, Tobey Maguire, dan Andrew Garfield.

Baca Juga: 30 Ribu Penonton Hadir di Telkomsel Fest 2022, Erick Thohir Dorong Jabar Jadi Pusat Kreatif dan Festival