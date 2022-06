Diisukan Bercerai, Melaney Ricardo Ungkap Alasan Jarang Unggah Foto Suaminya

PIKIRAN RAKYAT – Melaney Ricardo akhirnya angkat bicara soal isu perceraiannya dengan Tyson James Lynch.

Pasalnya, isu keretakan rumah tangga yang telah dibina Melaney Ricardo selama 12 tahun lamanya mencuat belakangan ini.

Kabar kurang menyenangkan itu pun akhirnya sampai ke telinga Melaney Ricardo melalui mulut teman-temannya.

“Semua orang sekarang tanya masih menikah nggak sih sama Tyson? Dan sampai temen-temen aku, temen terdekat aku juga bilang, gila gue kemarin tahu jalan sama lo, semua orang nanyain lo tuh masih menikah nggak si sama suami lo?” kata Melaney Ricardo.

Menanggapi hal tersebut, Melaney pun menyanggah dengan tegas bahwa dirinya bercerai dari Tyson James.

Kendati demikian, Melaney tidak menampik jika dirinya dan suami memang sering menghadapi masalah.

Pasalnya, Melaney dan Tyson memiliki latar belakang kebudayaan dan karakter yang berbeda.

“No, we are still maried, kita pasti punya problem, siapa sih yang nggak, pasti semua rumah tangga, kita punya budaya yang beda, suami Australia, aku Batak, tapi kalau ditanya kamu masih menikah, tentu kita masih menikah,” kata Melaney menegaskan.