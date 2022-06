Sinopsis Film The Meg, Aksi Jason Statham Bertahan Hidup dari Serangan Hiu Megalodon

PIKIRAN RAKYAT - Film The Meg bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Minggu, 12 Juni 2022.

Film The Meg dibintangi aktor laga terkenal Hollywood yakni Jason Statham yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya.

Selain Jason Statham, ada aktor lainnya yang hadir di film ini yakni Li Bingbing, Rubu Rose, Rainn Wilson, dan masih banyak lagi.

Film ini diadaptasi dari novel berjudul Meg: A Novel of Deep Terror oleh Steve Alten yang diterbitkan pada 1997 lalu.

Jon Turteltaub duduk sebagai sutradara dari film tersebut yang dirilis pada 10 Agustus 2018 lalu.

Mengusung genre aksi dan fiksi ilmiah, film ini memiliki durasi hampir 2 jam atau lebih tepatnya 1 jam 52 menit.

Sinopsis Film The Meg

Cerita diawali adanya sekelompok ilmuwan di sebuah stasiun penelitian yang berlokasi di tengah lautan.