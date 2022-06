Sinopsis Film Anna, Aksi Brutal Super Model yang Merangkap Jadi Pembunuh Bayaran

PIKIRAN RAKYAT - Film Anna akan kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Sabtu, 11 Juni 2022.

Film Anna merupakan sebuah film bergenre aksi laga besutan sutradara Luc Besson yang sudah tidak asing lagi bagi penggemar sinema Perancis.

Selain film Anna, Luc Besson juga dikenal sukses lewat film lainnya seperti Lucy (2014), Leon: The Professional (1994) dan The Fifth Element (1997).

Film Anna yang dirilis pada 2019 ini akan dibintangi oleh bintang kenamaan Hollywood, seperti Luke Evans, Cillian Murphy, dan Helen Mirren.

Sinopsis Film Anna

Film Anna berkisah tentang seorang wanita cantik asal Rusia bernama Anna (Sasha Luss) yang menjadi korban kekerasan rumah tangga.

Hal yang dialaminya itu membuat Anna rela melakukan segalanya untuk menghindari kehidupan yang menjebaknya, termasuk menerima tawaran petugas KGB, Alex Tchenkov (Luke Evans) untuk menjadi pembunuh bayaran.

