Lirik Lagu It's Only Me dari Kaleb J yang Viral di TikTok, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Lagu It's Only Me merupakan lagi dari penyanyi solo Kaleb J, yang merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat The Voice Indonesia.

Lagu It's Only Me ini bercerita tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Lagu ini juga tengah viral di kalangan pengguna TikTok.

Berikut lirik lagu It’s Only Me dari Kaleb J:

Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu

Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu

Tanpa kau tahu perasaanku padamu

Sendiri ku berharap

Memberi kasih walau tak kembali

I maybe not yours and you're not mine

(Aku mungkin bukan milikmu dan kamu bukan milikku)

But I’ll be there for you when you need me

(Tapi aku akan ada untukmu saat kamu membutuhkanku)

It's only me

(Ini hanya aku)

Believe me girl, it's only me

(Percayalah padaku gadis, itu hanya aku)

Yeah, it's only me!

(Ya, hanya aku!)

I will always be the one who pull you up

(Aku akan selalu menjadi orang yang menarikmu)

When everybody push you down

(Saat semua orang mendorongmu ke bawah)

And it's only me

(Dan hanya aku)

Believe me girl, it's only me!

(Percayalah padaku gadis, itu hanya aku!)

Yeah, it's only me

(Ya, hanya aku)