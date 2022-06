Lirik Lagu Skin of My Teeth, Single Baru Demi Lovato yang Rilis Hari Ini

PIKIRAN RAKYAT - Setelah sempat vakum, penyanyi Demi Lovato akhirnya mengumumkan kabar bahagia untuk para penggemarnya.

Lirik Lagu Skin of My Teeth - Demi Lovato

[Verse 1]

Demi leaves rehab again

When is this shit gonna end?

[Chorus 1]

I'm alive by the skin of my teeth

I survived when it got harder to breathe

Asking why doesn't make it easier, go easier on me

Goddammit, I just wanna be free

But I can't 'cause it's a fucking disease

I'm alive by the skin of my teeth