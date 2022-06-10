Lirik Lagu Skin of My Teeth, Single Baru Demi Lovato yang Rilis Hari Ini

Vidia Elfa Safhira
- 10 Juni 2022, 10:40 WIB
Demi Lovato akan merilis lagu berjudul Skin of My Teeth.
Demi Lovato akan merilis lagu berjudul Skin of My Teeth. / YouTube/demilovatoVEVO

PIKIRAN RAKYAT - Setelah sempat vakum, penyanyi Demi Lovato akhirnya mengumumkan kabar bahagia untuk para penggemarnya.

Pasalnya, Demi Lovato akan kembali merilis lagi-lagu baru untuk albumnya. Salah satunya lagu Skin of My Teeth yang dijadwalkan rilis hari ini.

Berikut lirik lagu Skin of My Teeth yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

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Lirik Lagu Skin of My Teeth - Demi Lovato

[Verse 1]

Demi leaves rehab again
When is this shit gonna end?

[Chorus 1]

I'm alive by the skin of my teeth
I survived when it got harder to breathe
Asking why doesn't make it easier, go easier on me
Goddammit, I just wanna be free
But I can't 'cause it's a fucking disease
I'm alive by the skin of my teeth

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Editor: Yunita Amelia Rahma

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