Lirik Lagu Skin of My Teeth, Single Baru Demi Lovato yang Rilis Hari Ini

PIKIRAN RAKYAT - Setelah sempat vakum, penyanyi Demi Lovato akhirnya mengumumkan kabar bahagia untuk para penggemarnya.
Pasalnya, Demi Lovato akan kembali merilis lagi-lagu baru untuk albumnya. Salah satunya lagu Skin of My Teeth yang dijadwalkan rilis hari ini.
Berikut lirik lagu Skin of My Teeth yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.
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Lirik Lagu Skin of My Teeth - Demi Lovato
[Verse 1]
Demi leaves rehab again
When is this shit gonna end?
[Chorus 1]
I'm alive by the skin of my teeth
I survived when it got harder to breathe
Asking why doesn't make it easier, go easier on me
Goddammit, I just wanna be free
But I can't 'cause it's a fucking disease
I'm alive by the skin of my teeth
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