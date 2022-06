BTS Comeback Hari Ini, Album Antologi Proof Jadi Perayaan Kiprah 9 Tahun Bermusik

PIKIRAN RAKYAT – Boy group K-Pop, BTS akan segera comeback pada Jumat hari ini, 10 Juni 2022.

Dalam comeback kali ini, BTS akan merilis album antologi berjudul Proof pada pukul 11.00 WIB.

Album antologi itu merupakan kompilasi lagu BTS selama berkarier di industri musik K-Pop selama 9 tahun terakhir.

Dalam album ini, BTS menceritakan tentang pemikiran-pemikiran para anggota mengenai masa lalu, masa sekarang, dan masa depan.

Baca Juga: Kondisi Eril Anak Ridwan Kamil saat Ditemukan di Bendungan Engehalde Terungkap

Proof akan terdiri dari tiga keping CD di setiap albumnya, dengan total keseluruhan 48 lagu.

Selain itu, BTS turut menambahkan beberapa lagu baru seperti Yet To Come (The Most Beautiful Moment), Run BTS, dan For Youth.

Proof juga akan menjadi album yang sangat spesial pada comeback kali ini, lantaran memuat lagu utama, lagu solo, lagu unit, dan lagu yang belum pernah dirilis.

Termasuk lagu-lagu eksklusif seperti Jump (demo ver.), Boy In Luv (Demo ver.), I Need U (Demo Ver.), Boyz With Fun (Demo Ver.), Tony Montana (With Jimin).