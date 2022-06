Pepet Amber Heard, Vicky Prasetyo Yakin Bisa Curi Hati Mantan Istri Johnny Depp: I am Gladiator From Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Imbas kekalahan Amber Heard dari mantan suaminya Johnny Depp di kasus pencemaran nama baik, rupanya sukses membuat Vicky Prasetyo merasa prihatin.

Sebagai seorang gladiator, Vicky Prasetyo tak tega dengan apa yang sedang dihadapi Amber Heard.

Untuk itu, Vicky Prasetyo pun mencoba peruntungannya mendekati Amber Heard dengan nekat mengirim pesan lewat Direct Message (DM) Instagram.

"Hey ber, I am Gladiator from Indonesia," kata Vicky Prasetyo melalui pesan di Instagram.

Baca Juga: Vicky Prasetyo Kirim Pesan ke Amber Heard, Isinya Malah Bikin Ngakak Netizen

Vicky Prasetyo memberitahu Amber Heard jika dirinya mengetahui permasalahan sang artis dengan Johnny Depp dari pemberitaan media.

"Basically i am hear your news on the visual," ucapnya lagi.

Meski tak membenarkan perlakuan Amber Heard, Vicky Prasetyo tetap menyemangati Amber bahkan sampai mengajak mantan istri Johnny Depp itu untuk healing.

"Because why im dm you, somehow i care about you. I wanna brings you go to healing," ucap Vicky Prasetyo.