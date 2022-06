Menanti Kepulangan Anak Ridwan Kamil ke Indonesia, Kekasih Eril: Hati-hati di Jalan

PIKIRAN RAKYAT - Nabila Ishma Nurhabibah, kekasih dari Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril turut buka suara setelah anak Ridwan Kamil ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa.

Nabila Ishma nampak membuat unggahan tentang Eril, yang menjadi respons atas kabar penemuan jasad anak Ridwan Kamil di bendungan Engehalde.

Tercantum dalam Instagram Stories, Nabila Isma menyampaikan pesan perpisahan yang sebenarnya dengan anak Ridwan Kamil, Eril.

"Hati-hati di jalan ya a, aku nunggu kamu di sini (emoticon hati merah)," ujar Nabila Isma dengan menambahkan foto Eril yang sedang berada di suatu perbukitan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram @nabilaishma.

Baca Juga: Nabila Nurhabibah Ikhlaskan Kepergian Eril, Bagikan Kenangan Manis dengan Kekasihnya

Sebelum unggahan itu, Nabila Isma sempat mengungkap pesan rindu dan harapan untuk Eril yang masih dalam pencarian di Bern, Swiss.

"Please stay ril, i know you're really strong. I miss you so much, like i always do (kumohon bertahan ril, aku tahu kamu kuat, aku sangat merindukanmu seperti yang selalu aku rasakan)," kata Nabila Isma pada Selasa, 31 Mei 2022 lalu.

Diketahui, jasad Eril ditemukan di bendungan Engehalde setelah dua minggu pencarian oleh pihak berwenang di Bern, Swiss.

Lebih lanjut, pihak kepolisian Kanton Bern telah melakukan tes DNA antara jasad yang berada di bendungan Engehalde dengan keluarga Ridwan Kamil, yang menunjukkan kesamaan.