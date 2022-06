Vicky Prasetyo Kirim Pesan ke Amber Heard, Isinya Malah Bikin Ngakak Netizen

PIKIRAN RAKYAT – Usai kalah melawan Johnny Depp di pengadilan California, makin banyak orang yang mendekati Amber Heard.

Jika tempo hari sultan Arab Saudi ingin melamar aktris Aquaman 2 itu, sekarang giliran Vicky Prasetyo yang mencoba peruntungan mendekati Amber Heard.

Vicky Prasetyo nekat mengirim Amber Heard pesan kepedulian dan perhatian melalui Direct Message (DM) Instagram.

Sosok yang dijuluki gladiator cinta itu pun dengan percaya diri mengunggah tangkapan layar DM Instagram pribadinya kepada Amber Heard.

Alih-alih mendapatkan simpati warganet, banyak orang yang malah gagal fokus membaca DM yang dikirim oleh mantan suami Kalina Octaranny tersebut.

Berbekal kemampuan Bahasa Inggris seadanya, Vicky Prasetyo mengirim pesan kepedulian dan perhatian kepada Amber Heard.

“Hey Ber, i'm gladiator from Indonesian, Basically i'm hear our news on the visual. Because why i'm DM you somehow i care about you. I wanna brings you go to healing. For it Chicken burning or broken rice palapa at Pasar Minggu. Literally i wanna you move on. Thank you,” kata Vicky Prasetyo seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @vickyprasetyo777.

