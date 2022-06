Viral Bilqis Anak Ayu Ting Ting Mengobrol dengan Orang Asing Gunakan Bahasa Inggris, Tuai Beragam Pujian

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu lalu video anak Ayu Ting Ting, Bilqis Khumairah Razak, viral di media sosial.

Hal ini lantaran Bilqis anak Ayu Ting Ting berbicara dengan bahasa Inggris yang lancar.

Tak hanya itu Bilqis anak Ayu Ting Ting juga berbicara bahasa Inggris dengan salah satu pedagang Warga Negara Asing (WNA).

Dalam video tersebut Bilqis terlihat sedang berada di sebuah toko dan berbicara dengan salah satu penjaga toko WNA.

Bilqis mengatakan jika dirinya harus pergi ke Jeddah lantaran dirinya akan segera pulang ke Indonesia.

"Actually tomorrow I'm gonna to Jeddah because I want to go to airport for go home," ujar Bilqis.

Seperti diketahui saat ini Bilqis serta keluarga Ayu Ting Ting sedang berada di Mekah untuk melaksanakan ibadah Umroh.