Sinopsis Film Scary Stories to Tell in The Dark Lengkap dengan Link Streaming di Netflix

PIKIRAN RAKYAT - Film Scary Stories to Tell in The Dark (2019) merupakan sebuah kisah dari adaptasi buku yang sempat dilarang beredar oleh America Library Association (ALA) pada tahun 1990.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Slate, buku tersebut merupakan karya dari Alvin Schwartz dan Stephen Gammel, yang kemudian diangkat ke layar lebar.

Film Scary Stories to Tell in The Dark ini pun sempat dilarang beredar karena ilustrasi dan ceritanya yang dianggap seram.

Kini kisah tersebut, bisa disaksikan melalui tayangan film Scary Stories to Tell in The Dark yang dapat Anda tonton di Netflix.

Berikut sinopsis film Scary Stories to Tell in The Dark. Adapun link streaming filmnya dapat Anda jumpai pada akhir artikel ini.

Film Scary Stories to Tell in The Dark ini berdurasi sekitar 1 jam 47 menit. Berkisah tentang Halloween tahun 1968.

Stella dan kedua temannya kala itu bertemu dengan seorang gelandangan yang cukup misterius, bernama Ramon.

Gelandangan ini pun kemudian bercerita tentang sebuah buku catatan cerita yang cukup menyeramkan.