Siap Lanjutkan MCU Phase 4, Ms Marvel Tayang Hari Ini 8 Juni 2022 di Disney Plus

PIKIRAN RAKYAT – Penggemar Marvel Cinematic Universe (MCU) tentu telah bersiap membeli akses Disney+ untuk melanjutkan estafet semesta marvel dengan serial terbaru yang tayang hari ini, 8 Juni 2022.

MCU telah memasuki fase 4 sejak rilisnya serial WandaVision pada 15 Januari 2021 lalu.

Film paling terakhir yang rilis di fase keempat adalah sekuel Doctor Strange, bertajuk Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kini saatnya Ms Marvel unjuk kebolehan.

Ms Marvel merupakan pahlawan muslim pertama di MCU. Remaja itu menggemari avengers dan berusia sekitar 2 tahun saat Iron Man memulai semesta Marvel pada tahun 2008.

Kini atau sekitar 15 tahun kemudian, Ms Marvel tayang dengan karakter utama berusia relatif sangat muda dibandingkan pendahulunya.

Disutradarai oleh Adil El Arbi dan Bilall Fallah, serial ini akan berpusat pada sosok Ms Marvel yang bernama lengkap Kamala Khan.

Diperankan oleh Iman Vellani, plot cerita sepenuhnya mengikuti alur kehidupan seorang gadis berusia 16 tahun yang tinggal di Jersey City, N.J.

Remaja yang duduk di bangku SMA itu merupakan seorang kutu buku dan gamer yang gemar menulis cerita fiksi penggemar.