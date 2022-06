All of Us Are Dead Season 2 Segera Rilis, Sutradara Ceritakan Alasan Menggarap Serial Thriller Zombie

PIKIRAN RAKYAT – Serial thriller Korea Selatan All of Us Are Dead yang tayang di Netflix akan melanjutkan perjalanan ceritanya pada season dua.

All of Us Are Dead mengangkat cerita tentang sekelompok siswa yang selamat dari virus zombie yang menyerang sekolahnya.

Kabarnya di season kedua ini, All of Us Are Dead akan menceritakan kelanjutan cerita tersebut dan akan disutradarai kembali oleh Lee Jae-Kyoo atau Lee JQ.

Drama tersebut dibintangi oleh Yoon Chan-Young, Park Ji-Hoo, Cho Yi-Hyun, Park Solomon dan masih banyak lagi.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Yonhap, Sutradara Lee JQ menceritakan alasan membuat serial thriller zombie tersebut.

“Sejujurnya, saya tidak menikmati pertunjukan atau film zombie. Tapi, komik (Webtoon) aslinya menarik perhatian saya, karena menggambarkan wabah zombie di sebuah sekolah,” katanya.

“Tidak seperti orang dewasa, siswa remaja membuat keputusan berbeda dalam situasi yang ekstrim ini,” lanjut Lee JQ.

Berdasarkan cerita di Webtoon, serial All of Us Are Dead menceritakan tentang salah satu sekolah menengah yang menghadapi sebuah kekacauan karena virus zombie misterius yang datang secara tiba-tiba membuat hampir seluruh orang di sekolah tersebut menjadi zombie.