6 Fakta Menarik Pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa, dari Mahar hingga Saksinya

PIKIRAN RAKYAT - Kabar bahagia datang dari pasangan Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa yang dikabarkan sudah menikah.

Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa melangsungkan proses ijab kabul pada Senin, 6 Juni 2022.

Video proses pernikahannya tersebut diunggah melalui akun Instagram milik Sabrina Chairunnisa dan Deddy Corbuzier.

Dalam keterangan videonya, finalis Puteri Indonesia 2011 itu mengucapkan kepada beberapa orang spesial khususnya yang menjadi saksi dalam pernikahan.

"Today. 06.06.2022. Thank you Ayahanda Jendral TNI (Purn) Prof. DR. A.M Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof. Dr. ST. Burhanuddin., S.H., MM telah bersedia menjadi Saksi di janji suci kami," kata Sabrina dalam unggahan Instagram @sabrinachairunnisa_.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber, berikut enam fakta menarik pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa.

1. Deddy Corbuzier sempat pamit dari media sosial

Lima hari sebelum menggelar pernikahan, Deddy Corbuzier mengunggah di akun Instagram pribadinya, bahwa ia akan vakum sementara dari media sosial.