All of Us Are Dead Season 2 Dipastikan Rilis, Ending Season 1 Akan Segera Temukan Jawabannya

PIKIRAN RAKYAT – Serial Korea Selatan “All of Us Are Dead” telah mengumumkan kepastian rilisnya season kedua.

Pada Selasa, 7 Juni 2022, Netflix Korea secara resmi memberitahukan bahwa serial hits “All of Us Are Dead” akan kembali ke layar kaca penggemar untuk Season 2.

Pernyataan tersebut diunggah bersamaan dengan poster official serta perilisan klip singkat berisi ucapan terima kasih kru dan para pemain.

Klip tersebut juga berisikan potongan adegan-adegan memikat yang makin membuat penonton tak sabar menunggu episode pertama.

Adapun serial ini masih dibintangi para pemeran di season sebelumnya, yaitu Yoon Chan Young, Park Ji Hu, Cho Yi Hyun, dan Lomon.

“All of Us Are Dead” merupakan serial Netflix yang menceritakan tragedi pada sekelompok siswa.

Pasalnya, siswa-siswa itu mengalami situasi hidup dan mati sambil menunggu diselamatkan setelah virus zombie pecah di sekolah mereka.

Dalam sehari, setelah rilis resminya pada tanggal 28 Januari lalu, season satu acara itu naik pesat ke posisi No. 1 ranking Netflix, di 25 negara di seluruh dunia.