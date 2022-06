Hadir di Pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina, Shandy Purnamasari Heran Ada yang Tak Biasa

PIKIRAN RAKYAT - Pengusaha Shandy Purnamasari dan Juragan 99 menjadi salah satu yang diundang dalam pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa.

Dalam momen tersebut, Shandy Purnamasari dan Juragan 99 terlihat mengenakan pakaian serba hitam saat hadir di pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa.

Shandy Purnamasari juga sempat mengabadikan momen resepsi, ketika Sabrina Chairunnisa dan Deddy Corbuzier memasuki gedung pernikahan.

Terlihat Sabrina Chairunnisa mengenakan gaun berwarna putih, senada dengan pakaian Deddy Corbuzier yang terlihat memakai jas berwarna hitam.

"Mau spoiler dikit semalem. So pretty you @sabrinachairunnisa_ & lucky you @mastercorbuzier," ucap Shandy Purnamasari.

Namun ada hal yang aneh saat Shandy Purnamasari hadir di acara resepsi pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa.

Suasana pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa

Shandy mengaku tidak menemukan kotak amlop, yang biasanya disediakan dalam acara pernikahan pada umumnya.

"Kondangan yg ga ada kotak amplopnya @juragan_99," kata Shandy Purnamasari dalam unggahan Instagram @shandypurnamasari.