Teror Zombie Berlanjut ke Season 2, Simak Link Streaming Series All of Us Are Dead

PIKIRAN RAKYAT - Sukses di season pertama, serial Korea All of Us Are Dead dikonfirmasi bakal berlanjut ke season kedua.

Kabar ini telah dikonfirmasi secara resmi oleh pihak Netflix lewat unggahan di akun Twitter resminya.

"APAKAH LEE CHEONG-SAN HIDUP? Untungnya All of Us Are Dead dilanjutkan ke musim kedua sehingga kita bisa cari tahu," kata akun Netflix via Twitter.

Di season keduanya, All of Us Are Dead juga masih mempercayai Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun, Park Ji Hoo, dan Park Solomon sebagai pemeran utama.

"Terima kasih kepada penggemar Netflix di seluruh dunia atas cintanya yang besar untuk All of Us Are Dead musim pertama," kata Yoon Chan Young.

All of Us Are Dead season 2 nantinya masih menceritakan teror para zombi di sebuah sekolah mengengah atas di Korea.

Dalam klimaksnya, kisah akan difokuskan dalam pencarian Lee Cheong San yang hilang begitu saja pada season pertama.

Tentu saja kisah ini bakal ditunggu-tunggu oleh para pencinta drama Korea yang sudah lama menanti kelanjutan series All of Us Are Dead.