Nycta Gina dan Desta Mahendra Beberkan Alasan Berhenti Siaran, Singgung Keretakan Hubungan dengan Prambors

PIKIRAN RAKYAT – Nycta Gina dan Desta Mahendra akhirnya beberkan alasan keduanya putus kontrak dan berhenti siaran di Prambors.

Program Desta and Gina in The Morning (DGITM) merupakan salah satu daya tarik paling memikat dan paling langgeng di stasiun radio Prambors.

Keduanya mulai duet siaran sejak 2014 hingga 2022. Pasalnya, pada Rabu 16 Februari 2022, secara mengejutkan Desta putuskan hengkang dari Prambors.

Selain mengejutkan penggemar, kepergian Desta pada akhirnya ikut menyeret Nycta Gina keluar dari program tersebut.

Baca Juga: Kumpulan Link Download Template CV, Gratis dan Bisa Langsung Dipakai

Tiga bulan lebih berlalu, Desta akui keputusannya keluar dari Prambors didasari atas kesepakatan antara dia dan perusahaan.

Selain itu dirinya mengatakan bahwa pandemi jadi salah satu alasan yang mendasari.

"Efek pandemi kemarin, harus ada merelakan, akhirnya dua tahun gue merasa cukuplah, gitu," kata Desta, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube VINDES, Selasa, 7 Juni 2022.

Sambil guyon Nycta Gina mengatakan tidak setuju dengan alasan desta.

Baca Juga: Diawali Laga Kontra Bali United, Persib Bandung Tanpa Robert Alberts Saat Piala Presiden?