Hadir di Pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina, Gus Miftah Beri Pesan Menohok untuk sang Presenter

PIKIRAN RAKYAT - Setelah merajut kasih selama sembilan tahun lamanya, presenter Deddy Corbuzier akhirnya resmi meminang sang kekasih, Sabrina Chairunnisa sebagai istrinya.

Digelar pada Senin, 6 Juni 2022 di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa tampak bahagia menikmati momen sakral itu.

"Saya terima nikahnya dan kawinnya Sabrina Chairunnisa binti Irwan Hasbullah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai," ucap Deddy dalam satu helaan nafas.

Deddy Corbuzier memberikan mas kawin kepada Sabrina berupa seperangkat alat sholat, emas 66 gram, dan uang tunai senilai 2022 dolar Singapura.

Sebagai saksi dalam pernikahannya, Deddy Corbuzier menunjuk dua orang spesial dalam hidupnya, dia adalah mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, yang sudah dianggap Deddy sebagai ayah angkatnya dan juga Jaksa Agung Burhanuddin.

"Today. 06.06.2022. Thank you Ayahanda Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. A.M. Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof. Dr. St. Burhanuddin., SH, MM telah bersedia menjadi saksi di janji suci kami," ujar Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa.

Tak cuma mantan Kepala BIN AM Hendropriyono dan Jaksa Agung Burhanuddin, Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa juga berterima kasih pada pendakwah Gus Miftah, karena telah bersedia hadir sebagai penasihat pernikahan mereka

"Dan terima kasih @gusmiftah atas doa dan nasihat pernikahannya," ujar Sabrina dan Deddy Corbuzier.