Dwayne Johnson Buat Kejutan Luar Biasa untuk Ibunya, Berikan Rumah dari Hasil Keringatnya

PIKIRAN RAKYAT - Dwayne Johnson dilaporkan membuat sang ibu menangis dengan kejutan sebuah rumah baru.

Dwayne Johnson nampak membuat unggahan video dalam akun Instagram-nya terkait kejutan rumah baru itu, yang memperlihatkan reaksi sang ibu dari mantan pegulat itu.

Dalam unggahan video itu, Dwayne Johnson menulis keterangan menyentuh hatim terkait kejutan rumah baru untuk sang ibu, Ata Johnson.

"Love you mom and surprise," tulis lelaki yang memiliki nama 'The Rock'.

Video dimulai dengan ibu Dwayne Johnson yang berdiri di luar rumah dengan pintu hitam besar.

Sebuah lagu sentimental Over the Rainbow oleh Kamakawiwo'ole nampak menjadi latar belakang yang mendukung video itu.

"Ketika saya masih kecil, saya benci ketika ibu menangis ~ hari ini, saya akan dengan senang hati mengambil air mata kebahagiaannya," tulisnya lagi.

Editor: Puji Fauziah

Sumber: Daily Mail