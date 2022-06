Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa Resmi Menikah, Sahabat Selebriti Ucapkan Selamat

PIKIRAN RAKYAT - Kabar bahagia datang dari pasangan Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa yang dikabarkan sudah resmi menikah.

Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa melangsungkan proses ijab kabul pada Senin, 6 Juni 2022.

Kabar bahagia tersebut diumumkan melalui video pernikahan yang diunggah Sabrina Chairunnisa melalui laman Instagram miliknya.

Dalam momen tersebut, Sabrina Chairunnisa mengucapkan terima kasih pada ayahnya yang telah menikahkannya dengan Deddy Corbuzier.

Baca Juga: Biksu Sri Pannyavaro: Rp750 Ribu untuk Naik Candi Borobudur Sangat Mahal, Rakyat Kecil Tak Akan Mampu

Ucapan terima kasih dihaturkan pada Jaksa Agung, Burhanuddin sebagai saksi pernikaahn Sabrina Chairunnisa dan Deddy Corbuzier.

"Today. 06.06.2022. Thank you Ayahanda Jendral TNI (Purn) Prof. DR. A.M Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof. Dr. ST. Burhanuddin., S.H., MM telah bersedia menjadi Saksi di janji suci kami," kata Sabrina dalam unggahan Instagram @sabrinachairunnisa_.

Sabrina Chairunnisa juga mengucapkan terima kasih pada Gus Miftah yang sudah hadir dalam proses ijab kabul dan menjadi penasehat dalam pernikahannya.

Baca Juga: Puput Sudrajat Ikhlaskan Tas dan Cincin Berlian dari Medina Zein untuk para Korban Penipuan: Kalau Memang Asli

"Dan terimakasih @gusmiftah atas doa dan nasehat pernikahannya," ucapnya.