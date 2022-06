Lirik lagu Angeleyes dari ABBA yang viral di TikTok.

PIKIRAN RAKYAT - Lagu era 70-an kini kembali viral di TikTok, salah satunya adalah lagu milik grup legendaris asal Swedia, ABBA.

Grup beranggotakan Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, dan Anni-Frid Lyngstad ini berdiri pada tahun 1979. Mereka kerap menjuarai tangga lagu pada masa kejayaannya.

Alih-alih tergerus zaman, karya ABBA masih laris di pasaran hingga kini, salah satunya di TikTok. Lagu ABBA yang berjudul Angeleyes kini dijadikan latar lagu para pengguna TikTok untuk kategori video parodi saat seseorang tengah dimabuk asmara.

Lirik lagu Angeleyes juga sangat cocok untuk menggambarkan kisah kasih dua insan yang saling mencintai lewat alunan irama Europop era 70-an.

Berikut ini adalah liriknya:

Ah-ha-ha, ah-ha-ha-ha-ha-ha

Ah-ha-ha, ah-ha-ha-ha-ha-ha

Ah-ha-ha, keep thinking 'bout his angel eyes

Keep thinking, ah-ah

Last night, I was taking a walk along the river

And I saw him together with a young girl

And the look that he gave her made me shiver

'Cause he always used to look at me that way

Then I thought maybe I should walk right up to her and say

Ah-ha-ha, it's a game he likes to play