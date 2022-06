Ashanty Tanyakan Soal Kesaksian Chandrika Chika ke Istri Putra Siregar, Septi: Minta untuk Take Down Postingan

PIKIRAN RAKYAT- Ashanty blak-blakan tanyakan soal Chandrika Chika kepada istri Putra Siregar, Septi Siregar.



Hal ini lantaran Ashanty sempat melihat unggahan Septi Siregar terkait Chika yang menjadi salah satu saksi dalam kejadian yang dialami sang suami.



Ashanty pun mempertanyakan cerita sebenarnya terkait kesaksian Chika kepada istri Putra Siregar.



"Aku sempet liat chat dari salah satu orang yang ada di kejadian itu yang ngechat ke Mbak Septi menceritakan kronologis ceritanya," ujar Ashanty.

Septi pun mengaku jika Chika bersaksi jika Putra Siregar hanya melerai perkelahian saja.



"Disitu dia ngomong bang Putra cuman ngelerai," ucap Septi Siregar.



Ashanty pun penasaran dengan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Chika dan menanyakan hasil dari BAP kepada Istri Putra Siregar.



"Sudah sampai ke kepolisian juga? karena kan dia di BAP juga," tutur Ashanty.



Namun, Septi mengaku jika dirinya tidak mengetahui hasil dari BAP yang dilakukan Chika.



Oleh karena itu Septi mengunggah hasil percakapan melalui DM Instagram antara dirinya dengan Chandrika Chika.

Akan tetapi Chika justru meminta Septi untuk menghapus unggahan tersebut tanpa menyebutkan alasan apapun.



Istri Putra Siregar mengaku jika dirinya tak mau menghapus unggahan tersebut lantaran jika menghapusnya bisa memberatkan sang suami.



"Pas di BAP gak tau hasil BAP nya gimana. Makannya saya posting, tapi pas saya posting dia minta tolong untuk di take down gak tau alasannya apa, cuman kalo di take down itu bisa memberatkan suami saya," ujar Istri Putra Siregar, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Ngobrol Asix, Senin, 6 Juni 2022.



Dirinya juga menegaskan jika Septi ingin tahu pengakuan dari Chika terkait kejadian yang dialami sang suami.



"Karena saya maunya ini loh pengakuan si C itu," ujarnya.***