Alec John Such Bassist Pertama Bon Jovi Meninggal Dunia, Simak Profilnya

PIKIRAN RAKYAT - Alec John Such, pendiri sekaligus pemain bass pertama band Bon Jovi, meninggal dunia pada 5 Juni 2022.

Alec John Such meninggal dunia di usia 70 tahun. Kabar Alec John Such meninggal dunia disampaikan Bon Jovi melalui akun media sosial mereka pada Senin, 6 Juni 2022.

“Kami sangat sedih mendengar berita meninggalnya sahabat kami, Alec John Such,” kata Bon Jovi.

“Sebagai pendiri Bon Jovi, dia adalah bagian integral dari band ini. Jujur, kami bisa seperti ini tidak lepas dari peran besarnya,” kata Bon Jovi.

Bon Jovi juga menceritakan bagaimana Alec John Such yang merupakan teman masa kecil Tico, drummer Bon Jovi, selalu membawa Richie Sambora untuk menyaksikan penampilan Bon Jovi.

Dikutip dari Pikiran-Rakyat.com dari Variety pada Senin 6 Juni 2022, penyebab kematian Alec John Such belum diketahui.

Sebelum mendirikan Bon Jovi, Alec John Such dan Richie Sambora merupakan personel grup band The Message.

Pada awal dekade 1980-an, Alec John Such merupakan manajer di Hunka Bunka Ballroom di Sayreville, New Jersey. Di sana, dia bertemu Jon yang sedang tampil bersama The Wild Ones. Dia kemudian terpikat dengan potensi yang dimiliki Jon Bon Jovi.

