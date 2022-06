Teddy Pardiana Tak Terima Disebut Pemalas: Kerja atau Enggak, yang Diutamakan Kesejahteraan si Kecil

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu lalu Teddy Pridayana diduga tidak memiliki pekerjaan untuk menafkahi sang anak, Bintang.

Teddy Pridayana pun menginginkan haknya yang diduga dikuasai oleh Rizky Febian dikembalikan kepadanya.

Saat disinggung terkait pekerjaan dan penghasilan Teddy saat ini, dirinya justru tidak mau menyebutkan.

Teddy mengatakan bahwa yang terpenting bagi dirinya yaitu kesejahteraan si kecil atau sang anak Bintang.

Baca Juga: Wanita 20 Tahun di AS Jalani Tranplantasi Telinga dengan Prosedur Implan Cetak 3 Dimensi

"Kalo penghasilan saya gak usah bilang ke siapa-siapa yah yang jelas saya selama kerja atau gak kerja tetep yang saya utamakan itu kesejahteraan si kecil," ucap Teddy.

Dirinya juga tidak terima jika disebut pemalas atau tidak mau bekerja.

"Jadi jangan dibilang males, kok gak mau kerja gak mau ini, kan that is not your business (itu bukan urusanmu)," ucapnya.

Teddy mengaku ingin masalahnya segera selesai agar almarhumah Lina tenang.