Viral Nissa Sabyan Disoraki Penonton Saat di Panggung, Warganet: Ya Gak Malu Ya Ga Malu

PIKIRAN RAKYAT- Baru-baru ini viral kembali video lama Nissa Sabyan saat sedang manggung di salah satu acara di tahun 2021.

Dalam video tersebut Nissa Sabyan sedang bernyanyi bersama band-nya Sabyan Gambus dan menyanyikan lagu Ya Jamalu.

Akan tetapi saat Nissa Sabyan menyuruh para penonton bernyanyi, Nissa justru disoraki oleh penonton.

Selain itu, Nissa Sabyan juga tetap melanjutkan bernyanyi dan tetap menyuruh beberapa penonton untuk menyanyikan lagu Ya Jamalu.

"Gak apa-apa lanjutin aja jangan dengerin kata orang," ucap Nissa Sabyan.

Beberapa penonton pun mengikuti Nissa Sabyan bernyanyi meskipun sebagian penonton tetap menyorakinya.

"Thank you so much, dia dapet kiss dari aku, kalian gak dapet (penonton yang tidak mengikutinya bernyanyi)," ucapnya.