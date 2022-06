Mariah Carey Digugat 20 Juta Dolar AS karena Lagu All I Want For Christmas, Kenapa?

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Mariah Carey digugat sebesar 20 juta dolar AS oleh penulis lagu Andy Stone.

Gugatan tersebut dilayangkan Andy Stone kepada Mariah Carey karena dirinya tidak mengizinkan sang penyanyi menyanyikan lagi All I Want For Christmas, yang dia tulis.

Tak hanya Mariah Carey, Andy Stone juga menggugat rekan penulisnya Walter Afanasief.

Mariah Carey merilis lagu tersebut pada tahun 1994 sebagian dari albumnya dan kemudian menjadi hits.

Dalam dokumen yang telah diajukan di pengadilan, Stone mengklaim telah ikut menulis lagu itu pada tahun 1989, tapi tidak pernah mengizinkan Mariah Carey menyanyikan lagi tersebut.

Dia mengatakan bahwa Carey dan rekannya secara sadar dan sengaja melanggar hak cipta Stone atas lagi tersebut.

Merry Christmas dirilis oleh Columbia Records pada 1 November 1994 dan menjadi album Natal AS terlaris sepanjang masa, terjual lebih dari 15 juta kopi di seluruh dunia.***