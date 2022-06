Lirik Lagu Line Without A Hook - Ricky Montgomery Sedang Viral di TikTok: She's a Lady, and I am Just a Boy

PIKIRAN RAKYAT - Lagu Line Without A Hook milik Ricky Montgomery akhir-akhir ini tengah kembali viral usai penggalan lagunya menjadi sound di platform TikTok.

Lagu Line Without A Hook milik Ricky Montgomery menceritakan sebuah kisah tentang seorang yang tidak berarti tanpa kekasih disisinya.

Dikutip dari kanal YouTube milik Ricky Montgomery, lagu Line Without A Hook telah ditonton sebanyak 76 juta kali.

Baca Juga: Aurel Hermansyah Kebakaran Jenggot Dapati Warisan Krisdayanti Jatuh ke Tangan Orang Lain

Lirik Lagu Line Without A Hook - Ricky Montgomery

I don't really give a damn about the way you touch me

When we're alone

You can hold my hand

If no one's home

Do you like it when I'm away?

If I went and hurt my body, baby

Would you love me the same?

I can feel all my bones coming back

And I'm craving motion

Mama never really learns how to live by herself

It's a curse

Baca Juga: Lirik Lagu Tak Ingin Usai - Keisya Levronka yang Sedang Viral di TikTok