Hasil Sidang Cerai Johnny Depp vs Amber Heard dalam 5 Poin

PIKIRAN RAKYAT - Sidang perceraian Johnny Depp dan Amber Heard akhirnya tuntas. Putusan hakim AS ini mengakhiri persidangan cerai Johnny Depp dan Amber Heard, serta tuduhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berikut lima poin putusan hasil sidang perceraian Johnny Depp dan Amber Heard.

1. Hakim mengabulkan gugatan Johnny Depp atas ganti rugi pengcemaran nama baik sebesar 15 juta Dollar AS atau Rp218 Miliar, Kompensasi 10 juta Dollar AS atau atau Rp145 Miliar, dan ganti rugi sengketa yang diturunkan jadi 350 ribu Dollar AS atau Rp5 Miliar.

2. Depp telah menggugat Heard atas artikelnya tahun 2018 di The Washington Post, karena menyiratkan bahwa dia adalah seorang pelaku kekerasan dan meminta ganti rugi 50 juta dolar. Heard menggugat balik mantan suaminya sebesar.

Baca Juga: Terabaikan Dunia, Krisis Kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo Semakin Mengkhawatirkan

Baca Juga: Amarah Anak Jokowi Meluap, Gibran Rakabuming: Kalau Pengen Kaya Jadi Pengusaha, Jangan Daftar CPNS!

3. Johnny Depp menyambut baik putusan tersebut dengan mengatakan, "juri memberi saya hidup kembali".

"Sejak awal, tujuan membawa kasus ini adalah untuk mengungkap kebenaran, terlepas dari hasilnya. Yang terbaik belum datang dan babak baru akhirnya dimulai," kata Johnny Depp.

4. Heard yang "kecewa" menyebut putusan itu sebagai kemunduran bagi perempuan.

"Saya bahkan lebih kecewa dengan apa arti putusan ini bagi perempuan lain. Ini sebuah kemunduran. Ini mengembalikan gagasan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dianggap serius," katanya.